Concerto Orchestra da Camera | solista il pianista Alessandro Marano

Il 25 gennaio alle ore 18:30, al Teatro Annibale, prende il via la 52ª stagione concertistica con il concerto dell'Orchestra da Camera di Messina, che avrà come solista il pianista Alessandro Marano. Un appuntamento dedicato a chi apprezza la musica classica, offrendo un momento di ascolto raffinato e di qualità. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città, segnando l’inizio di un nuovo anno musicale.

La 52° stagione concertistica aprirà il nuovo anno domenica 25 gennaio alle ore 18,30 al Teatro Annibale con il concerto dell'Orchestra da Camera di Messina. Solista il pianista Alessandro Marano, direttore rumeno Cristian Lupes. Il programma prevede il terzo concerto di Beethoven per pianoforte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Il pianoforte eroe del Romanticismo nel concerto di Alessandro Marano

Leggi anche: Le musiche dei film di Walt Disney nel Concerto dell'Epifania a Castelfranco con l'Orchestra da Camera Fiorentina

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il violoncellista Mario Brunello riscopre Weinberg con l’Orchestra Haydn nella doppia veste di solista e direttore; Musiche di corte, di strada e di teatro: concerto ISA il 17 gennaio al Ridotto del Teatro Comunale; Orchestra Haydn, tre date col violoncello del maestro Mario Brunello: sarà solista e direttore; Mario Brunello solista e direttore: l’Orchestra Haydn inaugura il 2026 tra Schumann, Weinberg e Haydn in Trentino.

Firenze, concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina nel segno di Beethoven e Schubert - Francesco Nicolosi solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina in due serate con il grande pianista, nel segno di Beethoven e Schubert. lanazione.it

Bulgaria, concerto dei Solisti Veneti al Festival di Varna - Il Festival Internazionale di Musica Estivo di Varna 2023 organizza, insieme all'Ambasciata d'Italia a Sofia e all'Istituto Italiano di Cultura di Sofia, il concerto dell'Orchestra da camera "I ... ansa.it

L’Orchestra da Camera delle Marche e il violinista Manara al Lauro Rossi per il concerto di "Appassionata" - MACERATA Ultimo appuntamento dell’anno per la rassegna musicale "Appassionata", con il Concerto di Natale in programma domani sera alle 21 al... ilrestodelcarlino.it

ROYAL CIRCUS OSTRICA in concerto!!! Old-style SwingJazzLatin Orchestra!!!! Quando SAB17 ore 22.30 Dove CiRcO PaNiKo dal 20 Dicembre 2025 al 18 Gennaio 2026 presso Parco del Molentargius (Quartu Sant’Elena) ingresso Via Don Giordi - facebook.com facebook

Al Teatro Malibran si prova per il concerto del fine settimana. Vincenzo Milletarì guida l’Orchestra in un programma che mette in dialogo linguaggi e immaginari differenti: dal Notturno per orchestra di Martucci, al Concerto op. 20 di Skrjabin, fino a Shahrazad di x.com