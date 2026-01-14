Iran la destra trentina sostiene la rivolta contro il regime degli ayatollah

La destra trentina ha espresso sostegno alla rivolta in Iran, evidenziando la lunga storia di restrizioni ai diritti fondamentali imposte dal regime degli ayatollah. La protesta nasce dalla richiesta di libertà e rispetto per le libertà civili, con cittadini, donne e uomini, che manifestano pacificamente contro le limitazioni imposte dal governo. Questa posizione sottolinea l’importanza di difendere i diritti umani ovunque nel mondo.

