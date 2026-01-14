Iran la destra trentina sostiene la rivolta contro il regime degli ayatollah
La destra trentina ha espresso sostegno alla rivolta in Iran, evidenziando la lunga storia di restrizioni ai diritti fondamentali imposte dal regime degli ayatollah. La protesta nasce dalla richiesta di libertà e rispetto per le libertà civili, con cittadini, donne e uomini, che manifestano pacificamente contro le limitazioni imposte dal governo. Questa posizione sottolinea l’importanza di difendere i diritti umani ovunque nel mondo.
“Da troppo tempo il popolo iraniano subisce limitazioni ai propri diritti fondamentali: donne e uomini che non possono manifestare pacificamente o esprimersi in libertà. Un pensiero particolare va alle donne iraniane che, dagli anni Settanta in poi, hanno perso gradualmente ogni possibilità di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Picierno (Pd): “La posizione di Conte sull'Iran preoccupa. Trentini Bene il governo. L'incertezza di una proposta alternativa alla destra impedisce grandi mobilitazione in sostegno della rivoluzione iraniana". Di Luca Roberto facebook
