Comunalia lunedì il Concerto per la Pace alla Chiesa di San Sebastiano

Il 19 gennaio alle 19, nella Chiesa di San Sebastiano a Caserta, si terrà un Concerto per la Pace. L'evento, in occasione della festa del Santo Patrono, rappresenta un momento di riflessione e ascolto musicale. L’appuntamento invita i presenti a condividere un messaggio di speranza e unità, in un contesto di sobrietà e rispetto. Un’occasione per rafforzare i valori di pace e comunità nel cuore della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella vigilia della festa per il Santo Patrono della città, la Chiesa di San Sebastiano a Caserta ospiterà lunedì 19 gennaio alle 19.00 il “Concerto per San Sebastiano – Concerto per la Pace”, recital di arie, romanze e brani strumentali inserito nel calendario di “Comunalia, un inverno d’autore”, la rassegna culturale diffusa promossa dal Comune di Caserta e realizzata, in questa edizione, da Fabbrica Audiovisiva Napoletana s.r.l.. L’evento – con ingresso gratuito – rappresenta uno dei momenti musicali più intensi del programma invernale della rassegna, che da gennaio a marzo 2026 attraversa la città con concerti, spettacoli e iniziative culturali a ingresso gratuito, valorizzando luoghi simbolici del patrimonio storico e religioso casertano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comunalia, lunedì il Concerto per la Pace alla Chiesa di San Sebastiano Leggi anche: Musica e solidarietà: alla alla chiesa di San Vittore un concerto a favore del Gruppo Up Leggi anche: "Hortus Harmonicus", giovedì 18 dicembre il concerto conclusivo alla Chiesa di San Ferdinando Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. “Quanto accaduto nella giornata di lunedì sul dimensionamento scolastico è molto grave. Pieno appoggio alla Giunta regionale nel proseguire la battaglia a difesa della scuola pubblica”. Lo dichiara il consigliere regionale del PD Francesco Filipponi. “Da mes - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.