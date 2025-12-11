Musica e solidarietà | alla alla chiesa di San Vittore un concerto a favore del Gruppo Up

Martedì 16 dicembre alle ore 21, presso la chiesa di San Vittore Vescovo alla Besurica, si terrà un concerto a scopo benefico a favore del Gruppo Up. Un evento musicale che unisce musica e solidarietà, offrendo alla comunità un’occasione per sostenere una causa importante attraverso l’arte musicale.

Protagonisti della serata saranno il coro e l'orchestra del Liceo Respighi, insieme agli studenti del Liceo Colombini e ai giovani musicisti dell'associazione.