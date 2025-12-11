Musica e solidarietà | alla alla chiesa di San Vittore un concerto a favore del Gruppo Up
Martedì 16 dicembre alle ore 21, presso la chiesa di San Vittore Vescovo alla Besurica, si terrà un concerto a scopo benefico a favore del Gruppo Up. Un evento musicale che unisce musica e solidarietà, offrendo alla comunità un’occasione per sostenere una causa importante attraverso l’arte musicale.
Un appuntamento speciale attende la città di Piacenza martedì 16 dicembre, alle ore 21, alla chiesa di San Vittore Vescovo alla Besurica. Protagonisti della serata saranno il coro e l’orchestra del Liceo Respighi, insieme agli studenti del Liceo Colombini e ai giovani musicisti dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
