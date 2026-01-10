Cittadella l' Alcione nel mirino Mister Iori | Cecchetto recuperato ora i punti valgono sempre tanto
Alla vigilia della sfida contro l’Alcione, valida per la 21ª giornata di campionato, il tecnico del Cittadella, Manuel Iori, analizza lo stato della squadra e l’importanza di questa trasferta. Con Cecchetto rientrato in gruppo, il mister sottolinea come ogni punto conquistato possa fare la differenza in questa fase della stagione. Un’occasione importante per i veneti di consolidare la posizione in classifica e proseguire con determinazione.
Alla vigilia della trasferta di Sesto San Giovanni contro l’Alcione, valida per la 21ª giornata di campionato, mister Manuel Iori fa il punto in casa Cittadella. I granata arrivano all’appuntamento forti di tre risultati utili consecutivi, con due vittorie di fila, ma il tecnico predica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
