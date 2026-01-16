Cinofobia ad Affari Tuoi Gennarino allontanato Ma le parole di De Martino non rispettano né l'animale né la concorrente
Durante una puntata di "Affari tuoi" su Rai1 una concorrente esprime preoccupazione per la presenza del Jack Russell Gennarino. Stefano De Martino risponde con un commento poco attento rispetto a quella che per molti è una vera e propria fobia e la rappresentazione del cane come un soggetto che "non fa male ad una mosca" rischia di trasferire agli spettatori una scorretta conoscenza della razza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La cinofobia non è un capriccio. Da appassionati di cani, da persone che vivono con loro e ne promuovono il benessere e l'inserimento sociale, sentiamo il dovere di fare una precisazione importante: la cinofobia (la paura dei cani) è una condizione reale e va - facebook.com facebook
