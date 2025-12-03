Presley Gerber figlio di Cindy Crawford e i suoi problemi di salute mentale | Ne parlo perché chi ne soffre possa sapere che qualcun altro sta vivendo qualcosa di simile così che non ci si senta soli

Il 26enne spiega che al momento sta assumendo diversi farmaci per gestire gli attacchi di panico, ma racconta anche ciò che negli ultimi tempi gli sta facendo bene: allenarsi, non bere più alcol e cercare un ambiente più stabile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford, e i suoi problemi di salute mentale: «Ne parlo perché chi ne soffre possa sapere che qualcun altro sta vivendo qualcosa di simile, così che non ci si senta soli»

