Pam Panorama ai Gigli dai record alla chiusura | nel 1997 c’erano 450 dipendenti ora 45 licenziamenti

Il supermercato Pam Panorama dei Gigli di Campi ha chiuso i battenti il 31 dicembre 2025. Nel 1997 contava circa 450 dipendenti, oggi si registra una riduzione significativa con 45 licenziamenti. La chiusura rappresenta un cambiamento importante per il quartiere e la comunità locale, segnando la fine di un punto vendita storico e la trasformazione del centro commerciale.

Firenze, 4 gennaio 2026 – Il supermercato Pam Panorama del centro commerciale I Gigli di Campi è chiuso dallo scorso 31 dicembre. Le serrande abbassate confermano che se ne è andato un pezzo di storia del commercio locale ma il finale è ancora tutto da scrivere. Al momento, infatti, ci sono 45 dipendenti con una lettera di licenziamento in mano che attendono di capire quale sarà il loro destino. Nuovo tavolo di crisi. Il prossimo 13 gennaio, in Regione, si terrà un nuovo tavolo di crisi – coordinato da Valerio Fabiani, consigliere speciale al lavoro e alle crisi industriali – dopo quello di novembre rinviato in attesa di capire le risorse per gli ammortizzatori sociali previsti dalla Finanziaria del governo.

