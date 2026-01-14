È finita così Chiara Ferragni la sentenza dei giudici sul caso Pandoro gate

La sentenza dei giudici sul caso Pandoro gate, che coinvolge Chiara Ferragni, ha segnato la conclusione di una delle vicende mediatiche più commentate degli ultimi anni. La decisione ufficiale ha chiarito gli aspetti giudiziari della vicenda, offrendo un quadro definitivo sulla questione. In questa analisi, approfondiremo i dettagli della sentenza e il suo significato nel contesto pubblico e legale.

La giornata si è chiusa con un verdetto che ribalta uno dei casi mediatici più discussi degli ultimi anni. Chiara Ferragni è stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata legata ai due filoni giudiziari del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Dopo un’udienza lunga e seguita con grande attenzione, il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, ha letto il verdetto davanti all’influencer, presente in aula insieme ai suoi difensori Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana. Fino a poche ore prima della decisione, lo scenario appariva tutt’altro che definito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Chiara Ferragni, oggi la sentenza sul Pandoro gate: a che ora arriva e cosa rischia Leggi anche: Chiara Ferragni, oggi la sentenza per il Pandoro Gate Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Morta distrutta finita alle 23:04 Chiara su igs x.com Due giorni dopo la fine del summit, nemmeno Zelensky sembra davvero sapere quale sia stato precisamente l’esito. Ieri ha dichiarato di non aver ricevuto una risposta chiara su cosa succederà, a guerra finita, se ci sarà un nuovo attacco russo. Di Michela A.G facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.