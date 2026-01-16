Chi è Youssef En-Nesyri il nuovo nome che circola per il reparto offensivo della Juve Storia caratteristiche e numeri
Youssef En-Nesyri è un attaccante marocchino che sta attirando l’attenzione come possibile rinforzo per la Juventus. Con una carriera avviata in Spagna e un repertorio di qualità fisiche e tecniche, si distingue per la sua capacità di finalizzazione e presenza in area. In questa panoramica, analizzeremo la sua storia, le caratteristiche principali e i numeri che ne evidenziano il ruolo e il rendimento.
Chi è Youssef En-Nesyri, il nuovo nome accostato all’attacco della Juventus. Vediamo insieme la sua storia, le sue caratteristiche e i suoi numeri. Il Fenerbahce ha offerto Youssef En-Nesyri alla Juventus, che diventa così il nome nuovo per potenziare il reparto offensivo bianconero. Il club torinese va così a fare una concreta concorrenza al Napoli, accendendo un duello di mercato per l’ attaccante classe ’97 di grande esperienza internazionale. Attualmente, il giocatore è lontano dalle dinamiche di club poiché impegnato in Coppa d’Africa, competizione che lo vedrà protagonista assoluto nella finale con la maglia del suo Marocco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Calciomercato Cagliari, che suggestione in attacco per i sardi! Prende quota il nome di Edin Dzeko per rafforzare il reparto offensivo rossoblù, ma c’è concorrenza
Leggi anche: En-Nesyri Juve, il Fenerbahce lo propone ai bianconeri: valutazioni in corso alla Continassa, può essere il colpo a sorpresa. Ultime
En-Nesyri vuole subito Napoli: ha già fatto una richiesta agli agenti - La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega perché il Napoli ha messo nel mirino un attaccante puro, in modo particolare Youssef En- tuttonapoli.net
Il Napoli punta En-Nesyri: chi è l'attaccante marocchino che piace agli azzurri - Alle spalle di Hojlund serve un rinforzo e Conte avrebbe individuato proprio nel marocchino il profilo giusto. tag24.it
En-Nesyri, parla l’allenatore del Fenerbahce: “È un nostro giocatore ed ha il mio pieno supporto” - Così Tedesco, allenatore del Fenerbahce a margine della partita di Coppa di Turchia contro il Beyoglu Yeni Carsi ... mondonapoli.it
Youssef En-Nesyri, Serie A ekibi Juventus'un da radarina girdi. La Gazzetta Dello Sport x.com
Il Napoli è sulle tracce di Youssef En-Nesyri L'attaccante marocchino classe '97 è in uscita dal Fenerbahce ed è stato proposto agli azzurri in prestito con diritto di riscatto Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", il club - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.