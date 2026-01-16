Chi è Youssef En-Nesyri il nuovo nome che circola per il reparto offensivo della Juve Storia caratteristiche e numeri

Youssef En-Nesyri è un attaccante marocchino che sta attirando l’attenzione come possibile rinforzo per la Juventus. Con una carriera avviata in Spagna e un repertorio di qualità fisiche e tecniche, si distingue per la sua capacità di finalizzazione e presenza in area. In questa panoramica, analizzeremo la sua storia, le caratteristiche principali e i numeri che ne evidenziano il ruolo e il rendimento.

Il Napoli punta En-Nesyri: chi è l'attaccante marocchino che piace agli azzurri - Alle spalle di Hojlund serve un rinforzo e Conte avrebbe individuato proprio nel marocchino il profilo giusto. tag24.it

En-Nesyri, parla l’allenatore del Fenerbahce: “È un nostro giocatore ed ha il mio pieno supporto” - Così Tedesco, allenatore del Fenerbahce a margine della partita di Coppa di Turchia contro il Beyoglu Yeni Carsi ... mondonapoli.it

Youssef En-Nesyri, Serie A ekibi Juventus'un da radarina girdi. La Gazzetta Dello Sport x.com

Il Napoli è sulle tracce di Youssef En-Nesyri L'attaccante marocchino classe '97 è in uscita dal Fenerbahce ed è stato proposto agli azzurri in prestito con diritto di riscatto Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", il club - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.