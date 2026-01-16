En-Nesyri Juve il Fenerbahce lo propone ai bianconeri | valutazioni in corso alla Continassa può essere il colpo a sorpresa Ultime

Il Fenerbahçe ha messo sul tavolo l’offerta per En-Nesyri, valutando un possibile trasferimento alla Juventus. La società bianconera sta esaminando la proposta, considerando le caratteristiche del bomber marocchino. Tuttavia, l’obiettivo principale rimane un altro profilo, e le valutazioni sono ancora in corso alla Continassa. Resta da capire se questa opportunità rappresenterà una soluzione concreta per il reparto offensivo della Juventus.

En-Nesyri Juve, i turchi offrono il bomber marocchino: profilo gradito, ma la priorità resta il francese. Tutti gli aggiornamenti sul mercato. La Juventus vive giornate di fuoco sul fronte mercato, con le linee telefoniche della Continassa che restano roventi per garantire a Luciano Spalletti il centravanti necessario ad affrontare la seconda parte di stagione. Se l’obiettivo principale dichiarato rimane l’ingaggio di un erede per il reparto avanzato, le dinamiche delle trattative possono riservare colpi di scena inaspettati. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, nelle ultime ore è emersa una nuova pista suggestiva: il Fenerbahce ha proposto Youssef En-Nesyri alla dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - En-Nesyri Juve, il Fenerbahce lo propone ai bianconeri: valutazioni in corso alla Continassa, può essere il colpo a sorpresa. Ultime Leggi anche: Dalla Turchia arriva l’annuncio: il Fenerbahce lascia andare En-Nesyri, le ultime Leggi anche: Calciomercato Juve, dalla Turchia: En-Nesyri offerto ai bianconeri. La palla passa a Comolli La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Calciomercato: Napoli, idea En-Nesyri. La Juve vuole subito Mingueza; Juventus, proposto En-Nesyri e contatti per Mateta: la strategia in attacco; Juventus, proposto En-Nesyri e contatti per Mateta: la strategia in attacco; Calciomercato live: Juve caccia al 9 tra Mateta ed En-Nesyri, Toro c’è Prati, Milan tutto su Maignan. En-Nesyri proposto alla Juventus: il Fenerbahçe apre al prestito, bianconeri alla finestra - Nessuna trattativa avviata, nessun affondo imminente, ma una proposta che testimonia come il club b ... it.blastingnews.com

Calciomercato live: Juve caccia al 9 tra Mateta ed En-Nesyri, Toro c’è Prati, Milan tutto su Maignan - I bianconeri valutano un innesto di peso in attacco, contatti per il gigante del Crystal Palace, proposto il marocchino del Fenerbahce. lastampa.it

Juventus, proposto Youssef En-Nesyri per l'attacco: c'è anche il Napoli sul giocatore del Fenerbahce - Nesyri del Fenerbahce: giocherà la finale di Coppa d'Africa. msn.com

Perché En-Nesyri può essere un'opportunità per sei mesi. Visto che si parla moltissimo di Mateta, non credo ci sarebbero dubbi a parità di formula sulla scelta che farebbe la Juventus. Ma il Palace, che non aumenta il prezzo in 24h, vuole una fraccata di soldi x.com

En-Nesyri, incrocio Juve-Napoli: la partita si gioca sul mercato L’attenzione si sposta lontano dal campo, ma la posta resta altissima. Youssef En-Nesyri è tornato prepotentemente al centro del mercato di gennaio e attorno al suo nome si muovono strategie, ne - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.