Ecco una presentazione delle principali proposte televisive di stasera, 16 gennaio 2026. Su Rai 1 torna

Su Rai 1 il talent dedicato agli imitatori non professionisti torna con nuove esibizioni e sfide, mentre su Canale 5 Gerry Scotti porta in prima serata una versione speciale del suo celebre game show, con sfide, quiz e momenti di spettacolo pensati per tutta la famiglia Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, venerdì 16 gennaio 2026, con la guida completa dei programmi tv in prima serata. La programmazione offre una combinazione di talent show, cinema, approfondimenti e grandi saghe. Le principali reti generaliste propongono un mix di intrattenimento leggero, film romantici e programmi d’inchiesta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Che cosa vedere in tv stasera, 16 gennaio 2026, la guida dei programmi in prima serata e le anticipazioni, da Tali e Quali a La Ruota dei Campioni

