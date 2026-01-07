Che cosa vedere in tv stasera 7 gennaio 2026 la guida dei programmi in prima serata e le anticipazioni dalla fiction A testa alta allo Slalom maschile
Ecco la guida dei programmi tv di questa sera, mercoledì 7 gennaio 2026. In prima serata, su Canale 5 debutta la fiction con Sabrina Ferilli nei panni di una preside vittima di revenge porn. La programmazione include anche eventi sportivi come lo Slalom maschile e altri approfondimenti. Di seguito, le anticipazioni sui principali programmi e le proposte per trascorrere una serata informativa e tranquilla davanti alla televisione.
La programmazione di canale 5 vede il debutto della fiction con Sabrina Ferilli nei panni di una preside vittima di revenge porn: ecco i programmi in onda in prima serata su tutti i canali e le anticipazioni Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, mercoledì 7 gennaio 2026, con la guida compl.
Che cosa vedere in tv stasera, 7 gennaio 2026, la guida dei programmi in prima serata e le anticipazioni, dalla fiction "A testa alta" allo Slalom maschile
