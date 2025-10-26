La segretaria Fumarola | Dalla Cisl valutazione in chiaroscuro sulla manovra

« La Cisl è in mobilitazione in tutta Italia per migliorare la manovra e dare prospettiva anche a una politica di sviluppo partecipata. Rispetto all’approccio della Cgil ci separa, nel merito, una valutazione in chiaroscuro, e un diverso modo di intendere la natura della rappresentanza sindacale: non movimentista, ma contrattualista, orientata al confronto, fin quando c'è spazio per il negoziato».. 🔗 Leggi su Feedpress.me

