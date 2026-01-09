Nel 2026 stangata da 700 euro in pià a famiglia | dove aumenteranno davvero i prezzi

Nel 2026, le famiglie italiane dovranno affrontare un aumento medio di circa 700 euro nelle spese annuali, secondo le stime dell’Osservatorio Federconsumatori. Si prevede un incremento dei costi in diversi settori, con conseguenze che potrebbero influire sui bilanci domestici. Questa previsione evidenzia l’importanza di monitorare attentamente le future variazioni dei prezzi per pianificare al meglio il proprio budget.

Previsioni non rassicuranti per i bilanci familiari per il nuovo anno. Secondo le stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, nel 2026 ci saranno 700 euro in più di spese annue per ogni nucleo familiare, per la precisione 672,60 euro. Con il potere d'acquisto già messo a dura prova negli ultimi anni, la nuova ondata di aumenti rischia di incidere profondamente sulle scelte di spesa delle famiglie. Un 2026 più caro: la stangata da 672 euro a famiglia. Le previsioni parlano chiaro: il 2026 sarà caratterizzato da rincari diffusi in molti settori chiave della spesa familiare, nonostante il previsto calo delle bollette energetiche.

