Caro sosta all’ospedale Infermi | Siano gratuite le prime tre ore

L'accesso ai parcheggi dell'ospedale Infermi di Rimini rappresenta una sfida per molti utenti, con spazi limitati e tariffe elevate. Recentemente, il consigliere regionale Nicola Marcello di Fratelli d’Italia ha sottolineato la necessità di rendere gratuite le prime tre ore di sosta, evidenziando l'importanza di un servizio più accessibile e equo per pazienti e visitatori.

