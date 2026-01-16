Caro sosta all’ospedale Infermi | Siano gratuite le prime tre ore
L'accesso ai parcheggi dell'ospedale Infermi di Rimini rappresenta una sfida per molti utenti, con spazi limitati e tariffe elevate. Recentemente, il consigliere regionale Nicola Marcello di Fratelli d’Italia ha sottolineato la necessità di rendere gratuite le prime tre ore di sosta, evidenziando l'importanza di un servizio più accessibile e equo per pazienti e visitatori.
Pochi parcheggi e a caro prezzo all’ ospedale Infermi di Rimini, attacca il consigliere regionale di Fdi, Nicola Marcello. Il consigliere ha interpellato la giunta regionale per chiedere che la condizione riminese sia almeno equiparata a quella degli altri ospedali in Romagna dove la sosta o cosa meno o è gratuita. Ma c’è dell’altro. "Anche alla luce delle tante promesse da parte delle istituzioni - ribatte Marcello - chiedo venga risolto il problema parcheggi dell’Infermi, garantendo omogeneità rispetto alle altre strutture ospedaliere romagnole, prevedendo poi, come promesso da tempo, la realizzazione di un parcheggio più ampio e adeguato a servizio del nosocomio, valutando altresì la soluzione del multipiano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Tre serate di shopping sotto le stelle. In più navette (e sosta) gratuite. Torri aperte e contest fotografico
Leggi anche: Sanità, il volume "Io, Rimini" in dono per Natale a tutti i pazienti degenti dell'ospedale Infermi
https://www.giornaledimontesilvano.com/39735-caro-parcheggi-interviene-aci-servizio-pubblico-inefficiente-aree-sosta-in-gravi-situazioni-e-si-aumentano-le-tariffe facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.