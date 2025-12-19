Tre serate di shopping sotto le stelle In più navette e sosta gratuite Torri aperte e contest fotografico

Vivi tre magiche serate di shopping sotto le stelle, tra mercatini natalizi e torri civiche aperte. Goditi il fascino delle luci natalizie, approfitta delle navette gratuite e partecipa a un emozionante contest fotografico. Un’occasione unica per vivere l’atmosfera delle feste in modo coinvolgente e senza pensieri.

Tre serate di shopping sotto le stelle – appuntamento super atteso ormai della tradizione – ma anche apertura straordinaria delle torri civiche, navette gratis per agevolare l'afflusso del pubblico, mercatini natalizi e un nuovo contest fotografico. Questo il ricco programma previsto per il tradizionale trittico di aperture serali dei negozi a Lucca dedicato all'ultimo shopping natalizio in centro, in programma domenica 21, lunedì 22 e martedì 23 dicembre. Un programma presentato ieri mattina a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, alla presenza del presidente dell'Associazione Ademaro Cordoni, del presidente del Centro commerciale Città di Lucca Matteo Pomini, dell'assessore al turismo del Comune di Lucca Remo Santini e dell'assessore alle attività produttive Paola Granucci.

