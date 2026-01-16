cancro seno 1 donna su 4 sceglie la crioconservazione degli ovociti

In Italia, una donna su quattro con diagnosi di tumore al seno under 40 sceglie di conservare gli ovociti attraverso la crioconservazione. Questa opzione rappresenta una possibilità importante per preservare la fertilità e pianificare un futuro riproduttivo, anche in presenza di una diagnosi di cancro. La crescente attenzione su questa procedura evidenzia l’importanza di un’informazione accurata e di un supporto medico specializzato.

Roma, 16 gen. (Adnkronos Salute) - Le donne under 40 colpite da tumore mammario sono sempre più interessate alla preservazione della fertilità. Il 25%, infatti, accetta di sottoporsi a trattamenti per il congelamento degli ovociti prima dell'inizio dei cicli di chemioterapia. Inoltre, la stimolazione ormonale per la conservazione degli ovociti non influisce negativamente sulla prognosi dal momento che non aumenta il rischio di recidiva. Sono questi i due principali risultati dello studio Prefer, coordinato dall'università di Genova - ospedale San Martino, che ha coinvolto 746 donne (d'età compresa tra 18-45 anni) ed è stato di recente presentato al meeting internazionale San Antonio Breast Cancer Symposium. 🔗 Leggi su Iltempo.it

