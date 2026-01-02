Calciomercato Milan Gatti piace ma costa 25 milioni | la situazione

Il calciomercato invernale del Milan si concentra sulla ricerca di un nuovo difensore. Tra i nomi in vista, Federico Gatti della Juventus è in pole position, ma la richiesta di 25 milioni di euro rappresenta un ostacolo. La trattativa potrebbe quindi richiedere valutazioni sulle strategie di mercato e sulle possibilità di un accordo tra le parti. La situazione rimane sotto osservazione, in attesa di sviluppi ufficiali.

'Il Giornale' dedica un articolo all'inizio del calciomercato invernale, che vedrà il Milan alla ricerca di un difensore: Federico Gatti è il preferito di Massimiliano Allegri, ma la Juventus chiede 25 milioni di euro per farlo partire a gennaio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Gatti piace ma costa 25 milioni: la situazione Leggi anche: Calciomercato Milan, Gatti verso il rientro: i rossoneri seguono la situazione Leggi anche: Calciomercato Milan, Gatti colpo possibile per la squadra rossonera? La situazione attuale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Calciomercato, contatto Milan-Gatti. Nkunku verso Istanbul; Federico Gatti è l’obiettivo di mercato del Milan, proposto uno scambio alla Juventus; Federico Gatti piace al Milan: richiesto da Max Allegri per rinforzare la difesa; La Repubblica - Milan su Gatti, la Juventus chiede in cambio Ricci. Gatti Milan, operazione possibile solo a una condizione: le ultime sull’interesse rossonero e sulla posizione del bianconero - Gatti Milan, pista aperta solo in un caso specifico: novità importanti tra strategie rossonere e scelte del difensore della Juve Il calciomercato invernale è spesso fatto di accelerazioni improvvise e ... calcionews24.com

Milan, caccia ad un difensore: il preferito di Allegri è Gatti, ma la Juve vuole 20-25 milioni - Dopo aver rinforzato l'attacco con Fullkrug, il Milan è ora alla ricerca di un nuovo difensore per puntallare la retroguardia di Max Allegri. milannews.it

Federico Gatti è l’obiettivo di mercato del Milan, proposto uno scambio alla Juventus - Il Milan ha bisogno di rinforzare la difesa e sta pensando a Federico Gatti, che Allegri conosce bene. fanpage.it

#Calciomercato, per #Nkunku dibattito in corso nel #Milan. Ecco cosa vorrebbe #Allegri #SempreMilan x.com

#Kim 'scaldato' dal gradimento del #Milan: due ostacoli all'operazione di #calciomercato #SempreMilan - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.