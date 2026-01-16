Calciomercato Juventus | tanti ostacoli per Chiesa Comolli ha già pronta l’alternativa in casa di fumata nera! Chi è l’obiettivo

Il calciomercato della Juventus si fa complicato per Federico Chiesa, con il Liverpool che non cede. In caso di mancato accordo, Comolli ha già individuato un’alternativa interna per rafforzare l’attacco bianconero. La situazione si sviluppa con attenzione, mentre i tifosi attendono sviluppi concreti in un contesto di mercato ancora in evoluzione.

Giorni di fuoco alla Continassa. Il calciomercato di gennaio della Juventus entra nel vivo con una suggestione che sta rapidamente trasformandosi in una trattativa concreta: il grande ritorno di Federico Chiesa. Secondo quanto rilanciato con forza da La Gazzetta dello Sport, la volontà del giocatore è ferrea e potrebbe fare la differenza. L’esterno offensivo classe 1997 ha deciso di chiudere la sua parentesi in Inghilterra. Dopo l’addio consumatosi nell’estate 2024, Chiesa sente che il suo tempo al Liverpool è finito e spinge per riabbracciare i colori bianconeri, convinto che Torino sia l’ambiente ideale per rilanciarsi definitivamente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

