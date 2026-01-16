Calcio Serie C Peli punta la Torres | Dobbiamo farci trovare pronti Sarà battaglia
Nel campionato di Serie C, Peli sottolinea l’importanza di prepararsi adeguatamente in vista della sfida contro la Torres, evidenziando che sarà una partita difficile. La Pianese, forte di sette risultati utili consecutivi e di prestazioni positive, si avvicina all’incontro con determinazione, consapevole dell’importanza di mantenere il proprio rendimento. La sfida si preannuncia come un’opportunità per continuare il buon momento e consolidare la posizione in classifica.
La Pianese vive un ottimo momento come dimostrano i sette risultati utili di fila e la qualità delle prestazioni dei ragazzi di Birindelli. Tra essi anche l’esterno d’attacco Lorenzo Peli che ieri ha parlato in vista dell’impegno contro la Torres. "Dovremo farci trovare pronti, loro daranno tutto. Mi aspetto una vera battaglia contro una squadra che lotta per non retrocedere e che quindi darà anche più del cento per cento. È un periodo positivo, abbiamo inforcato una buona striscia di risultati e stiamo andando bene". Ne è sicuro Peli, attaccante della Pianese, che in settimana ha parlato del momento che stanno vivendo le zebrette, arrivate a sette risultati utili consecutivi grazie all’1-1 conquistato in trasferta su un campo difficile come quello di Carpi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
