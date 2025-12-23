“Il Natale per me sono le luci, l’atmosfera, il presepe. È sempre qualcosa di bello, mi piace. Sono uno che lascerebbe l’albero tutto l’anno dentro casa perché ti porta serenità, allegria e mi fa ricordare l’infanzia, quando c’era poco, ma quel poco che arrivava era sempre bene accetto”. Gennaro Gattuso festeggerà giovedì il suo primo Natale da commissario tecnico e si appresta a salutare un 2025 che lo ha portato sulla panchina di quella Nazionale tanto amata da calciatore. Un legame profondo, un rapporto passionale che ha vissuto il suo apice il 9 luglio del 2006, quando all’Olympiastadion di Berlino si è laureato campione del Mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mondiali 2026, Gattuso: “Andarci è un chiodo fisso. Dobbiamo farci trovare pronti”

Leggi anche: Italia, il ct Gattuso: “Dobbiamo farci trovare pronti. Chiesa non convocato perchè…”

Leggi anche: L’orgoglio dell’assessore Mariani: "Dobbiamo farci trovare pronti. Illegalità in continua evoluzione"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bartesaghi, Palestra, Scamacca e Zaniolo: Gattuso sorride ma andiamoci piano; Italia, Retegui: «Andremo ai Mondiali, zero pressioni. Non vedo l'ora sia marzo»; Rigobert Song: L'Italia andrà al Mondiale, Gattuso un Leone Indomabile; Gigi Buffon e lo stage per la Nazionale: Impossibile ma Gattuso inventerà qualcosa. È un lottatore.

Gattuso: «Mondiale? Se non andremo ci metterò la faccia. Teniamo d'occhio anche Palestra e Zaniolo» - «Quando mi è stato proposto ho detto subito sì. leggo.it