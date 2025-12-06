Goracci a La Confessione di Gomez Rai 3 | Quando si poteva entrare a Gaza le ong scavavano per far parlare i corpi Oggi è una scena del crimine impunita

Prima ospite a “La Confessione” di Peter Gomez su Rai 3 in onda sabato 9 dicembre alle 20.20è Lucia Goracci, storica inviata di guerra del Tg3. “Lei ha visto da vicino decine di conflitti, quindi la domanda è questa: le guerre di solito si chiudono con una pace giusta o con una pace possibile?”, ha chiesto il conduttore. “Se non c’è una pace giusta, è effimera anche la pace. – ha premesso la giornalista, che dalla prima missione in Iraq nel 2004 non si è più fermata – Pensiamo a Gaza. Quando ho potuto, sia nel 2008 -2009, che anche nel 2014, raccontare la guerra di Gaza da dentro, i primi che ho visto arrivare erano Amnesty International, gli esperti forensi, gli esperti dell’Onu che hanno iniziato a scavare nelle macerie, – ha proseguito la reporter, tornata recentemente dal suo ultimo viaggio tra Israele e Cisgiordania – Hanno stilato le liste dei crimini di Hamas e di Israele, hanno fatto parlare quei corpi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

