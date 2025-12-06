Goracci a La Confessione di Gomez Rai 3 | Quando si poteva entrare a Gaza le ong scavavano per far parlare i corpi Oggi è una scena del crimine impunita
Prima ospite a “La Confessione” di Peter Gomez su Rai 3 in onda sabato 9 dicembre alle 20.20è Lucia Goracci, storica inviata di guerra del Tg3. “Lei ha visto da vicino decine di conflitti, quindi la domanda è questa: le guerre di solito si chiudono con una pace giusta o con una pace possibile?”, ha chiesto il conduttore. “Se non c’è una pace giusta, è effimera anche la pace. – ha premesso la giornalista, che dalla prima missione in Iraq nel 2004 non si è più fermata – Pensiamo a Gaza. Quando ho potuto, sia nel 2008 -2009, che anche nel 2014, raccontare la guerra di Gaza da dentro, i primi che ho visto arrivare erano Amnesty International, gli esperti forensi, gli esperti dell’Onu che hanno iniziato a scavare nelle macerie, – ha proseguito la reporter, tornata recentemente dal suo ultimo viaggio tra Israele e Cisgiordania – Hanno stilato le liste dei crimini di Hamas e di Israele, hanno fatto parlare quei corpi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Roberta Petrelluzzi a La Confessione di Gomez (Rai 3): “Angelo Izzo? Delitti così gratuiti e feroci che il male assoluto può giustificarne l’esistenza” - Roberta Petrelluzzi è la prima ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda stasera alle 20. Segnala ilfattoquotidiano.it
Tosca a La Confessione di Gomez (Rai 3): “Da bambina vedevo Renato Zero nel mio quartiere. Oggi è uno che se lo chiamo di notte, c’è” - Tiziana Tosca Donati, in arte solo Tosca, è la seconda ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda sabato 15 novembre alle 20. Da ilfattoquotidiano.it
Roberta Petrelluzzi e Leo Gullotta a “La confessione” stasera su Rai 3 - Sono Roberta Petrelluzzi e Leo Gullotta gli ospiti di Peter Gomez in “La Confessione”, il programma condotto da Peter Gomez stasera su Rai 3. Secondo corrierenazionale.it
La Confessione torna in autunno con Peter Gomez e su Tommaso Cerno in Rai... Retroscena - Il giornalista ha condotto La confessione prima e Un alieno in patria poi con buoni dati di ascolto e ottenendo anche ... Si legge su affaritaliani.it
Peter Gomez confessa Tosca e Giordano Bruno Guerri - 20 con una nuova puntata de La Confessione, il programma di interviste a tutto tondo a personaggi della politica, dello spettacolo, ... Si legge su davidemaggio.it
Rai, scoppia il caso Goracci: "Fake news i bimbi israeliani bruciati" - Con questa ferma posizione il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, ha puntato il dito contro ... Da ilgiornale.it