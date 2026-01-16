Cacciari a La7 | Da Meloni solo frottole incredibili La destra sta mandando a pu**ane la nostra cultura giuridica

Il filosofo Massimo Cacciari interviene a La7 con un commento critico sulla politica attuale. Secondo Cacciari, le affermazioni di Meloni sono prive di fondamento e rischiano di compromettere la nostra cultura giuridica. La sua analisi si rivolge sia alla destra di governo che al centrosinistra, evidenziando le conseguenze di un approccio politico che definisce dannoso e poco responsabile.

Durissima invettiva del filosofo Massimo Cacciari contro la destra di governo, con una poderosa frecciata aggiuntiva al centrosinistra. Ospite di Otto e mezzo (La7), Cacciari commenta le parole del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sui 23 milioni di euro che la presidenza del Consiglio ha destinato agli uffici di diretta collaborazione e ai ministri senza portafogli, raddoppiando i livelli di 10 anni fa e sfondando così il tetto delle uscite. Amaro il commento dell’ex sindaco di Venezia: “ I lavoratori a reddito fisso e pensionati in questo paese hanno un potere d’acquisto paragonabile a quello del 1990. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cacciari a La7: “Da Meloni solo frottole incredibili. La destra sta mandando a pu**ane la nostra cultura giuridica” Leggi anche: Otto e mezzo, Cacciari fuori controllo: "L'ondata di destra ci sta mandando a put***e" Leggi anche: Cacciari a La7: “Caso Almasri? Figuraccia del governo Meloni”. Su referendum giustizia: “Voterò no” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cacciare provoca Renzi: “Meloni può raccontare sogni perché manca un’opposizione credibile” - A Otto e Mezzo, Cacciari commenta l’abilità comunicativa di Giorgia Meloni: secondo il filosofo, la leader di governo è capace di trasformare la realtà in sogno, convincendo gran parte della ... la7.it

Cacciari torna sulla polemica Meloni–Università di Bologna: “In Italia mai stata autonoma, tutto centralizzato e statalista” - Il filosofo Massimo Cacciari interviene sulla polemica tra il governo e l’Università di Bologna, sottolineando che in Italia le università non hanno mai goduto di vera autonomia. la7.it

Il prof. Massimo Cacciari voterà no al #referendum sulla #riforma della #giustizia approvato dalla maggioranza che sostiene Giorgia Meloni e il ministro Carlo Nordio. continuamo a firmare per raggiungere un milione di firme per il referendum sulla riforma de - facebook.com facebook

