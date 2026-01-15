Otto e mezzo Cacciari fuori controllo | L' ondata di destra ci sta mandando a put***e

Massimo Cacciari torna a esprimere il suo punto di vista nel programma Otto e mezzo, commentando l’attuale situazione politica. Ospite di Lilli Gruber, il filosofo evidenzia le preoccupazioni per l’ascesa della destra e il suo impatto sulla società, adottando un tono critico e riflessivo. La sua analisi si inserisce nel dibattito sulla stabilità democratica e le sfide del panorama politico italiano odierno.

Il filosofo catastrofista è tornato. Massimo Cacciari, ospite di Lilli Gruber in collegamento con Otto e mezzo su La7 mostra il suo volto più cupo e pessimista. Innanzitutto, sul tema sicurezza? "La sicurezza va impostata in modo serio. Per esempio: sulla questione famosa e drammatica dei femminicidi cos'è? Aumentando le pene riduci questo fenomeno culturalmente complesso e straordinariamente grave? Lo affronti con altri argomenti ovviamente, e così per ogni altra forma di reato ci possono essere degli strumenti alternativi alla pena. Questa è cultura giuridica normale, era diventata cultura giuridica normale in questo benedetto Occidente.

