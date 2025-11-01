Guehi Juventus quella big di Serie A fa sul serio per il difensore | novità sul possibile colpo a parametro zero

Guehi Juventus, i nerazzurri fanno sul serio per il difensore: si lavora per anticipare la concorrenza, bianconeri più indietro nella corsa al giocatore. Una pista che si complica, un obiettivo di mercato che rischia di sfumare ancor prima di diventare concreto. La Juventus, alla disperata ricerca di un difensore centrale per sopperire all’infortunio di Gleison Bremer, monitora con attenzione il mercato dei parametri zero e delle occasioni. Tra i profili più interessanti c’era sicuramente Marc Guehi, ma secondo le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, l’ Inter avrebbe sferrato l’accelerata decisiva, pronta a beffare i bianconeri e il resto d’Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Guehi Juventus, quella big di Serie A fa sul serio per il difensore: novità sul possibile colpo a parametro zero

Argomenti simili trattati di recente

La Juventus vorrebbe provare a prendere Kim per gennaio. Il Bayern, però, non ha intenzione di venderlo a meno che non riesca a prendere Guehi. Sul Coreano ci sono anche Milan e Inter. Le milanesi proveranno a prenderlo in estate ma se ci fosse una - X Vai su X

GdS - Restando sul tema dei possibili colpi a parametro zero (oltre a Guehi), in Germania spicca il nome di Dayot Upamecano. In Serie A, invece, i profili seguiti con interesse sono quelli di Gila, Solet e Muharemovic. In Belgio l’Inter tiene d’occhio Joel Ordone - facebook.com Vai su Facebook

Inter o Juve per Guehi: annuncio ufficiale (e conferma) sul futuro - Occasione per le big italiane: Guehi cambia squadra, arriva l'annuncio ufficiale. Secondo calciomercato.it

Mercato Juventus, una grande accelera i tempi per un suo big - Con l’arrivo di Luciano Spalletti il gruppo bianconero potrebbe sensibilmente cambiare già nel mese di gennaio. sportal.it scrive

Guehi a costo zero, via libera per Inter e Juve | CM.IT - Marc Guehi è e sarà nei prossimi mesi una delle grandi opportunità a costo zero del mercato internazionale. Segnala calciomercato.it