Fine contratto al Teatro Sala Umberto | lo storico teatro va in affitto per nove anni

Dopo più di vent’anni di attività, il Teatro Sala Umberto si prepara a una nuova avventura. Il contratto di affitto dello storico spazio di via della Mercede sta per scadere, aprendo la strada a un futuro ancora da definire. Con una procedura aperta fino a metà febbraio, si prospettano cambiamenti che potrebbero segnare il volto di uno dei simboli culturali di Roma.

Dopo oltre vent'anni, il teatro "Sala Umberto" entra in una nuova fase. Il contratto d'affitto dello spazio di via della Mercede è in scadenza, e la gestione potrebbe cambiare per i prossimi nove anni, con una procedura aperta fino a metà febbraio.Da sei mesi Invimit Sgr, la società di gestione.

