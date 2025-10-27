Halloween a Brescia | ghost tour racconti misteriosi delitti paura

Quando cala la notte e le luci della città si affievoliscono, Brescia rivela il suo volto più oscuro e inquietante. Le vie del centro storico si trasformano in un labirinto di ombre, dove le voci del passato sembrano riemergere tra le pietre antiche e i cortili silenziosi.Una passeggiata a tinte. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it