Halloween a Brescia | ghost tour racconti misteriosi delitti paura
Quando cala la notte e le luci della città si affievoliscono, Brescia rivela il suo volto più oscuro e inquietante. Le vie del centro storico si trasformano in un labirinto di ombre, dove le voci del passato sembrano riemergere tra le pietre antiche e i cortili silenziosi.Una passeggiata a tinte. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Q77 - Vertigo LIVE. . MORTI DAL RIDERE – HALLOWEEN PARTY ? Venerdì 31 Ottobre – Ore 21:30 Teatro Q77 Vertigo – Corso Brescia 77, Torino Halloween trasforma il teatro in una cripta di gag spaventose, battute spett(r)ali e risate da paura! Ve - facebook.com Vai su Facebook
Halloween a Brescia: ghost tour, racconti misteriosi, delitti, paura - Quando cala la notte e le luci della città si affievoliscono, Brescia rivela il suo volto più oscuro e inquietante. bresciatoday.it scrive
Abbiamo provato il «Ghost tour» di Brescia: ecco com'è - Quasi due ore tra piazza Moretto, parco Oriana Fallaci, via Musei, via Piamarta e vicolo San Giorgio. Secondo giornaledibrescia.it
Brescia ghost tour: racconti misteriosi, delitti e paura - Passeggiata a tinte fosche per le vie del centro storico di Brescia in bilico fra il reale e il sogno, raccontando i luoghi della città dal punto di vista dell’ombra. bresciatoday.it scrive