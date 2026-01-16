Bozza decreto Pnrr 2026 | via all’obbligo di conservare le ricevute dei Pos per 10 anni
La bozza del decreto Pnrr 2026 prevede l’eliminazione dell’obbligo di conservare le ricevute del Pos per 10 anni. Questa modifica mira a semplificare le procedure burocratiche per le imprese e a facilitare i consumatori, riducendo gli adempimenti amministrativi legati alla gestione delle ricevute. La misura rappresenta un passo verso una regolamentazione più snella e moderna nel settore delle transazioni commerciali.
Nella bozza del decreto Pnrr 2026, si prevede l’eliminazione dell’ obbligo di conservazione delle ricevute del Pos, misura che mira a snellire le procedure burocratiche delle attività produttive e a favorire i consumatori. Il testo è emerso come parte integrante delle riforme necessarie per la digitalizzazione e la trasparenza amministrativa. L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’articolo 8 del provvedimento, che punta a razionalizzare gli adempimenti previsti dal decreto legislativo numero 33 del 2013. Tale intervento legislativo riconosce che il mantenimento fisico degli scontrini emessi dai terminali di pagamento rappresenta un onere spesso gravoso e non più coerente con le moderne infrastrutture digitali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
