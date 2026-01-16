La bozza del decreto Pnrr 2026 prevede l’eliminazione dell’obbligo di conservare le ricevute del Pos per 10 anni. Questa modifica mira a semplificare le procedure burocratiche per le imprese e a facilitare i consumatori, riducendo gli adempimenti amministrativi legati alla gestione delle ricevute. La misura rappresenta un passo verso una regolamentazione più snella e moderna nel settore delle transazioni commerciali.

Nella bozza del decreto Pnrr 2026, si prevede l’eliminazione dell’ obbligo di conservazione delle ricevute del Pos, misura che mira a snellire le procedure burocratiche delle attività produttive e a favorire i consumatori. Il testo è emerso come parte integrante delle riforme necessarie per la digitalizzazione e la trasparenza amministrativa. L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’articolo 8 del provvedimento, che punta a razionalizzare gli adempimenti previsti dal decreto legislativo numero 33 del 2013. Tale intervento legislativo riconosce che il mantenimento fisico degli scontrini emessi dai terminali di pagamento rappresenta un onere spesso gravoso e non più coerente con le moderne infrastrutture digitali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bozza decreto Pnrr 2026: via all’obbligo di conservare le ricevute dei Pos per 10 anni

Leggi anche: Stop all'obbligo di conservare le ricevute del Pos

Leggi anche: Documenti da conservare: la guida pratica ai termini di prescrizione per non buttare le carte troppo presto. Quanto tempo conservare scontrini, ricevute e atti per essere in regola con i controlli?

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tessera elettorale digitale e carta d'identità senza scadenza per gli over 70. Dati Isee a scuole, università e comuni. BOZZA Decreto PNRR; Arriva il nuovo dl Pnrr, accelerazione in vista della scadenza del 2026; Decreto Pnrr, ecco le semplificazioni: dall’Isee precompilato alla carta d’identità per gli over 70; Arriva un nuovo decreto Pnrr, accelerazione in vista della scadenza del 2026.

Decreto PNRR, dalla tessera elettorale digitale allo stop dei cedolini POS: le novità - E' in arrivo un nuovo Decreto PNRR per assicurare il conseguimento degli obiettivi inseriti nell'ultima revisione del novembre scorso entro la scadenza a metà del 2026. finanza.repubblica.it