Stop all' obbligo di conservare le ricevute del Pos
Dal 2023, cittadini e imprese sono dispensati dall’obbligo di conservare le ricevute cartacee emesse dai terminali Pos, a eccezione di fatture, scontrini o ricevute fiscali. Questa modifica semplifica la gestione documentale, eliminando l’obbligo di conservazione di tutte le ricevute non fiscali. La norma riguarda i pagamenti effettuati con carta di credito, debito e prepagata, facilitando le operazioni quotidiane senza comprometterne la tracciabilità fiscale.
Il nuovo decreto Pnrr elimina, per cittadini e imprese, l'obbligo di conservazione, in formato cartaceo, delle ricevute - diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali - generate dai terminali Pos Addio all'obbligo, per cittadini e imprese, di conservare le ricevute cartacee del Pos, diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata. Lo prevede la bozza del dl Pnrr che nella relazione illustrativa spiega che "l'obbligo di conservazione per dieci anni delle ricevute cartacee, emesse dai terminali Pos, al momento del pagamento con moneta elettronica è un onere non sempre di agevole assolvimento per le imprese e per i cittadini a cui potrebbe essere richiesta, in tal modo, la prova di pagamenti. 🔗 Leggi su Today.it
