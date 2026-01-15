Stop all' obbligo di conservare le ricevute del Pos

Dal 2023, cittadini e imprese sono dispensati dall’obbligo di conservare le ricevute cartacee emesse dai terminali Pos, a eccezione di fatture, scontrini o ricevute fiscali. Questa modifica semplifica la gestione documentale, eliminando l’obbligo di conservazione di tutte le ricevute non fiscali. La norma riguarda i pagamenti effettuati con carta di credito, debito e prepagata, facilitando le operazioni quotidiane senza comprometterne la tracciabilità fiscale.

