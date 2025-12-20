Boxe Due bronzi tricolori per la Pugilistica Lucchese ai campionati assoluti a Trieste
La stagione 2025 della Pugilistica Lucchese si è chiusa in bellezza ai campionati italiani assoluti a Trieste, dove entrambe le atlete lucchesi in gara – Miria Rossetti Busa e Margherita Fulvetti – sono riuscite a conquistare la medaglia di bronzo, terminando il loro percorso in semifinale. Ad accompagnarle all’angolo in questo importante appuntamento erano presenti il maestro Ivo Fancelli e il tecnico Roberto Polloni. La prima a salire sul ring della massima competizione a livello nazionale è stata la "Elite" 48 chilogrammi Miria Rossetti Busa che, ai quarti di finale, ha incrociato i guantoni con la lombarda Marta Roveda (DNR Boxing School). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
