Bomba d’acqua su Licata strade sommerse all’ingresso della città

Nel tardo pomeriggio, Licata è stata interessata da un forte nubifragio che ha provocato allagamenti in varie aree della città. La pioggia intensa ha reso le strade sommerse, creando disagi alla circolazione e alle attività locali. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità monitorano l’evolversi delle condizioni meteorologiche.

Un violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio su Licata causando allagamenti diffusi in diverse zone della città. La pioggia, caduta con estrema intensità in un arco di tempo molto breve, ha mandato in crisi il sistema di drenaggio urbano.Particolarmente critica la situazione in via. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

