Bomba d’acqua su Licata strade sommerse all’ingresso della città

Nel tardo pomeriggio, Licata è stata interessata da un forte nubifragio che ha provocato allagamenti in varie aree della città. La pioggia intensa ha reso le strade sommerse, creando disagi alla circolazione e alle attività locali. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità monitorano l’evolversi delle condizioni meteorologiche.

