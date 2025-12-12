Giubileo Anas | conclusi gli interventi sul Ponte dell' Industria ora dedicato a San Francesco

Anas ha completato i lavori di riqualificazione del Ponte dell'Industria, ora intitolato a San Francesco d'Assisi, nell’ambito degli interventi per il Giubileo 2025. L’opera, eseguita per conto del Governo, rappresenta uno dei principali capitoli del programma di preparazione all’evento, contribuendo a valorizzare un storico collegamento sul fiume Tevere.

Si è concluso uno dei capitoli più significativi del programma di interventi per il Giubileo 2025 eseguiti da Anas (Gruppo FS Italiane) in qualità di soggetto attuatore per conto del Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri: il Ponte dell'Industria, storico collegamento sul fiume Tevere, è stato completamente riqualificato e, con l'approvazione della Giunta Capitolina, ufficialmente intitolato a San Francesco d'Assisi su proposta del comitato nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte del santo. È stata inoltre installata una statua bronzea a lui dedicata ispirata a un modello dello scultore Marcello Tommasi, donata dal Comitato nazionale. Iltempo.it

Giubileo 2025, Gualtieri: 81 interventi conclusi e 87 parzialmente conclusi - (Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2025 “Molto sinteticamente questo è lo stato dell'arte: abbiamo 81 interventi conclusi, 87 parzialmente conclusi, nel senso che alcuni avevano una successione. affaritaliani.it

Svincolo A19, gli interventi iniziati nel 2021 e ancora non conclusi, ecco le tappe dell’Odissea - Lo svincolo di Enna sull’autostrada A19, insieme al sottostante viadotto Viadotto Euno, è da tempo oggetto di un intervento strutturale di risanamento. vivienna.it

