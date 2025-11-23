Coppa Davis e BJK Cup | Italia campione del mondo con uomini e donne per la seconda volta di fila! Impero azzurro!

L'Italia ha completato una stagione da favola con le squadre di tennis, vincendo la Coppa Davis dopo il trionfo di un paio di mesi fa in BJK Cup. Lo scorso 21 settembre le donne si imposero a Shenzhen (Cina) al termine di un'autentica cavalcata, culminata con il trionfo sugli USA nell'atto conclusivo dopo aver prevalso con le padrone di casa e l'Ucraina nei turni precedenti. Jasmine Paolini vinse tutti i propri singolari (contro Wang Xinyu, Elina Svitolina e Jessica Pegula) e insieme a Sara Errani dettò legge nel doppio decisivo contro le ucraine KichenokKostyuk, mentre Elisabetta Cocciaretto si inventò due numeri da urlo contro Yuan Yue e soprattutto Emma Navarro.

