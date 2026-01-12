BANFF Mountain Film Festival World Tour Italia

Il BANFF Mountain Film Festival World Tour, giunto alla sua 14ª edizione, torna in Italia con tappe in diverse città, tra cui Roma. La rassegna presenta film che esplorano la montagna, l’avventura e gli sport outdoor, offrendo al pubblico un’occasione di conoscere storie e paesaggi legati al mondo montano. Un appuntamento dedicato agli appassionati e a chi desidera scoprire aspetti autentici di questo universo.

Il BANFF Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all'avventura e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14esima edizione e fa tappa a Roma. L'appuntamento è per martedì 17 marzo 2026, presso il The Space Cinema Moderno Roma.

Torna a Trieste il Banff Mountain Film Festival Tour, con la proiezione di pellicole che raccontano storie affascinanti, imprese fuori dal comune e molto altro. Appuntamento il prossimo 4 marzo - facebook.com facebook

