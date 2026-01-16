Biglietto unico per i mezzi pubblici | Ma non basta ora servizi adeguati

Il nuovo biglietto unico per i mezzi pubblici rappresenta un passo avanti, ma non risolve completamente le disuguaglianze nel trasporto. Le aree del Mugello e zone limitrofe a Firenze, escluse finora dalle agevolazioni, continueranno a necessitare di servizi adeguati e più equi. È importante garantire un sistema di trasporto pubblico che sia accessibile e funzionale per tutte le comunità coinvolte.

Un'ingiustizia sarà presto sanata, ma non basta. Finora il Mugello e le altre zone intorno a Firenze – escluso i comuni direttamente confinanti con la città - erano state escluse dalle agevolazioni sul trasporto pubblico locale integrato – tramvia, bus e treni -. Adesso, lo ha annunciato la sindaca fiorentina Sara Funaro, il pass agevolato sarà esteso anche ai residenti di tutta l'area, Mugello compreso: un unico pass, con una tariffa agevolata in base alla distanza dal capoluogo fiorentino. E, come si evidenzia nella nota della Metrocittà, più si risiede lontani da Firenze più l'abbonamento avrà costi contenuti.

Metrocittà: viaggeremo con un unico biglietto nei 41 Comuni - Viaggiare con un unico biglietto nei 41 Comuni della Città Metropolitana di Firenze, in tramvia, treno, bus urbano ed extraurbano potrebbe essere realtà grazie al progetto "Unico Metropolitano”. nove.firenze.it

Bus Pavia, si lavora al biglietto unico per le corse urbane ed “extra” - L’Agenzia del trasporto pubblico locale sta lavorando per istituire il biglietto integrato tra i bus interurbani e urbani di Pavia: finora, chi arriva da fuori deve acquistare un secondo titolo ... laprovinciapavese.gelocal.it

Il sistema museale Galleria Accademia-Bargello di Firenze, che unisce sette sedi, si riorganizza. La nuova direttrice, Andreina Contessa, ha presentato il nuovo corso: biglietto unico, percorsi tematici e restauri su larga scala, valorizzando le collezioni e l’esper facebook

Galleria dell'Accademia e Musei del Bargello: biglietto unico e orari unificati x.com

