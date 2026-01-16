Bianchi ragazza d’oro Talento pisano trionfa in Europa

Benedetta Bianchi, giovane promessa della scherma pisana, ha recentemente vinto la prova femminile del Circuito Europeo Under 17 di spada a Samorin, Slovacchia. Studentessa del liceo linguistico Carducci e atleta del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, dimostra costanza e impegno nel suo percorso sportivo. Questo risultato conferma il suo talento e la crescita nel panorama europeo, rappresentando un esempio di dedizione e passione per la disciplina.

Un talento fatto di costanza e determinazione, una vera promessa della scherma. Benedetta Bianchi – marinese, studentessa del liceo linguistico Carducci e allieva del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo -, si è appena portata a casa la prova femminile del Circuito Europeo Under 17 di spada, a Samorin, in Slovacchia. Una vittoria arrivata in un sabato splendido per le cadette italiane, in una competizione con ben 283 atlete. La spadista classe 2010 è stata protagonista di un percorso travolgente, scontrandosi con atlete di primissimo livello provenienti da nazioni di tutto il mondo. Benedetta si è imposta subito nella fase a gironi dove ha trionfato nella totalità degli incontri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

