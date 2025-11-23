**Tennis | Meloni ' determinazione talento e cuore Italia trionfa ancora' **
Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Determinazione, talento e cuore: l'Italia trionfa ancora in Coppa Davis. Campioni!". Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le mire del governo Meloni sui successi di Jannik Sinner Il tennis è sempre più sport nazionale e le Atp Finals andate in scena negli ultimi giorni a Torino ne sono la prova. Il torneo, vinto dal nostro Jannik Sinner, è un clamoroso successo sportivo ed econo - facebook.com Vai su Facebook
**Tennis: Meloni, 'determinazione, talento e cuore, Italia trionfa ancora'** - "Determinazione, talento e cuore: l'Italia trionfa ancora in Coppa Davis. Secondo iltempo.it
Meloni, complimenti a Italia del tennis, risultato storico - Un risultato storico: l'unica vittoria della nostra Nazionale in ... Da tuttosport.com