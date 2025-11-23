**Tennis | Meloni ' determinazione talento e cuore Italia trionfa ancora' **

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Determinazione, talento e cuore: l'Italia trionfa ancora in Coppa Davis. Campioni!". Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

