Bergamo il parco Frizzoni chiude per tre giorni per curare il verde

Il Parco Frizzoni di Bergamo sarà chiuso al pubblico nei giorni 19, 20 e 21 gennaio. La chiusura è necessaria per effettuare lavori di potatura e manutenzione degli alberi, al fine di garantire la salute e la sicurezza del verde pubblico. L’accesso rimarrà interdetto durante queste date, con l’obiettivo di preservare il patrimonio arboreo e migliorare l’aspetto del parco.

Nei giorni 19, 20 e 21 gennaio il Parco Frizzoni di piazza Matteotti, accesso dal cortile di Palazzo Frizzoni, sarà temporaneamente chiuso al pubblic o per consentire le attività di potatura e la manutenzione del patrimonio arboreo. La chiusura consentirà quindi lo svolgimento degli interventi programmati, finalizzati alla riduzione del rischio arboreo in un contesto particolarmente sensibile quale l'area giochi per bambini, a tutela della sicurezza dei fruitori con particolare attenzione ai più piccoli. Le operazioni di potatura saranno eseguite da personale altamente qualificato e specializzato, nel pieno rispetto delle buone pratiche arboricolturali e delle normative vigenti in materia di sicurezza.

