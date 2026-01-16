Bergamo 91 atteso dalle stelle di Conegliano Trasferta impossibile sabato 17 in Veneto

Da ecodibergamo.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bergamo 1991 sarà impegnato sabato 17 gennaio alle 20.30 a Villorba, affrontando la capolista Conegliano. La trasferta in Veneto rappresenta una sfida difficile, considerando la posizione di vertice della squadra di casa, che da anni domina il campionato di volley femminile di serie A1. Un’occasione importante per testare le proprie capacità in un incontro di elevato livello.

VOLLEY A1 FEMMINILE Sabato 17 gennaio alle 20.30 a Villorba trasferta impossibile per il Bergamo 1991 contro il Conegliano, come da molti anni dominatore del campionato. Nei due precedenti stagionali 3-1 per le venete. Lo squadrone di coach Santarelli è formato da una serie incredibile di campionesse: dalla regista Wolosz a Gabi, da Zhu a Fahr fino al libero De Gennaro. E, anche se il tecnico dovesse decidere di varare il turnover - eventualità molto probabile considerati i numerosi appuntamenti in Champions - qualunque formazione schierata risulterebbe più che pericolosa. Le rossoblù dovranno scendere in campo senza paura, cercando di esprimere il miglior gioco possibile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

bergamo 91 atteso dalle stelle di conegliano trasferta impossibile sabato 17 in veneto

© Ecodibergamo.it - Bergamo 91 atteso dalle stelle di Conegliano. Trasferta impossibile sabato 17 in Veneto

Leggi anche: Il Bergamo 91 strappa un set a Conegliano. Poi s’inchina per 3-1 al ChorusLife

Leggi anche: Serie A, Reggio BiC punta al riscatto: sabato trasferta insidiosa a Bergamo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Bergamo 91 atteso dalle stelle di Conegliano. Trasferta impossibile sabato 17 in Veneto.

bergamo 91 atteso stelleBergamo 91 atteso dalle stelle di Conegliano. Trasferta impossibile sabato 17 in Veneto - 30 a Villorba trasferta impossibile per il Bergamo 1991 contro il Conegliano, come da molti anni dominatore del campionato. ecodibergamo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.