Bergamo 91 atteso dalle stelle di Conegliano. Trasferta impossibile sabato 17 in Veneto.

Il Bergamo 1991 sarà impegnato sabato 17 gennaio alle 20.30 a Villorba, affrontando la capolista Conegliano. La trasferta in Veneto rappresenta una sfida difficile, considerando la posizione di vertice della squadra di casa, che da anni domina il campionato di volley femminile di serie A1. Un’occasione importante per testare le proprie capacità in un incontro di elevato livello.
VOLLEY A1 FEMMINILE Sabato 17 gennaio alle 20.30 a Villorba trasferta impossibile per il Bergamo 1991 contro il Conegliano, come da molti anni dominatore del campionato. Nei due precedenti stagionali 3-1 per le venete. Lo squadrone di coach Santarelli è formato da una serie incredibile di campionesse: dalla regista Wolosz a Gabi, da Zhu a Fahr fino al libero De Gennaro. E, anche se il tecnico dovesse decidere di varare il turnover - eventualità molto probabile considerati i numerosi appuntamenti in Champions - qualunque formazione schierata risulterebbe più che pericolosa. Le rossoblù dovranno scendere in campo senza paura, cercando di esprimere il miglior gioco possibile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
