Una nuova foto di BelenRodriguez sta suscitando preoccupazione tra i suoi ma, questa volta, è del tutto infondata. La showgirl ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui è ritratta con una flebo al braccio e subito si sono scatenati i commenti e le ipotesi. A novembre la conduttrice, dopo essere apparsa in difficoltà durante un evento di Vanity Fair, aveva spiegato di aver assunto una dose eccessiva di psicofarmaci che le avevano provocato uno stato confusionario. Dunque, la flebo c’entra con le medicine? La risposta è assolutamente no. Nella foto in questione, infatti, Belen appare sorridente all’interno dello studio medico del dottor Michele Bonaccorso a Milano, dove si è sottoposta a un trattamento estetico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Belen Rodriguez sdraiata sul lettino con la flebo al braccio: la foto preoccupa i fan, ma la verità è un'altra

