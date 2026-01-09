Basket serie B femminile Vittoria con autorità delle revennati che ipotecano la salvezza Capra Team blitz in Val di Taro
Il Capra Team Ravenna inaugura il 2026 con una vittoria importante nel recupero dell’ottava giornata di basket femminile di Serie B. Sul campo dell’Alberti & Santi Valtarese 2000, formazione della Val di Taro, le ravennati hanno dimostrato autorità, ipotecando così la salvezza. La partita rappresenta un passo fondamentale per la crescita della squadra e un segnale positivo per il proseguo della stagione.
Inizia con una vittoria il 2026 del Capra Team Ravenna, aggiudicatosi il recupero dell’ottava giornata di andata, di basket serie B femminile, disputatosi in casa dell’ Alberti & Santi Valtarese 2000, squadra della Val di Taro in provincia di Parma. Le bizantine si impongono con grande autorità con un netto 72-55 (18-13; 43-24; 62-39) chiudendo i conti già all’intervallo. Il tabellino: Maioli 4, Montanari 5, Pieraccini 14, Andrenacci 13, Naim, Currà 15, Pirazzini 2, Bernabè 4, Rosier 11, Calabrese 4. All.: Lisoni. A due giornate dal termine del girone d’andata, il Capra Team ha già ipotecato la salvezza, non risentendo dello scotto di essere una debuttante in questo campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
