Pali e gol annullati la Juve Stabia non sfonda il muro del Bari Primo punto per Vivarini
Sfortunati i padroni di casa nel recupero di campionato, muove la classifica la squadra pugliese dopo il clamoroso flop contro l'Empoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Al 69' la sblocca Lautaro che tira al volo sotto l'incrocio dei pali, bell'assist di Pio. 1-0
Juventus-Udinese, la moviola dei giornali: 'rigore su Cabal fiscale', il discusso goal annullato a David - La Juventus ottiene una netta vittoria contro l'Udinese ma non mancano gli episodi arbitrali che fanno discutere: in particolare quanto successo sul goal annullato a Jonathan David.
Gol annullato a David in Juve-Udinese: difensore sparito in TV, mistero svelato sul fuorigioco - Udinese genera dubbi: nelle immagini TV manca un difensore, ma le ricostruzioni del VAR mostrano perché il
Juve Udinese, la moviola dei giornali: «Giusto annullare la rete di David, è la prospettiva ad ingannare. Palma su Cabal è rigore netto» - Juve Udinese, il Corriere analizza il match: giusto annullare il gol a David, ma l'impressione ottica inganna, nessun dubbio sul rigore per Cabal La vittoria in Coppa Italia ottenuta dalla Juventus co
Pagelle di Juventus-Udinese 2-0:David da applausi, Locatelli trova il gol, che disastro il baby Palma - 0 i top e flop del match: David finalmente convincente ma a determinare il risultato sono l'autogol di Palma e il sigillo dal dischetto di Locatelli
"Clamoroso errore in Juve-Udinese per il gol annullato a David in fuorigioco": è bufera social. Cos'è successo - Fanno discutere la decisione della squadra arbitrale e il frame fornito dal SAOT al 34' della sfida di Coppa Italia: sul web molti ricordano l'episodio di Candreva contro la Salernitana
LA JUVE IN GOL 2 VOLTE NONOSTANTE LA SALA VAR! - Una vittoria secca per la Juventus che è andata in gol grazie ad una deviazione Udinese e ad un rigore trasformato