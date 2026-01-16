Bari-Juve Stabia sabato 17 gennaio 2026 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici

Analisi e aggiornamenti sulla partita Bari-Juve Stabia, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 19:30. Si approfondiscono formazioni, quote e pronostici, considerando la complicata situazione interna al club biancorosso, con la conferma di Vivarini nonostante risultati negativi e le voci sul possibile ritorno di Moreno Longo. Un approfondimento utile per comprendere le dinamiche di una sfida importante per entrambe le squadre.

