Bari-Juve Stabia sabato 17 gennaio 2026 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici
Analisi e aggiornamenti sulla partita Bari-Juve Stabia, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 19:30. Si approfondiscono formazioni, quote e pronostici, considerando la complicata situazione interna al club biancorosso, con la conferma di Vivarini nonostante risultati negativi e le voci sul possibile ritorno di Moreno Longo. Un approfondimento utile per comprendere le dinamiche di una sfida importante per entrambe le squadre.
Settimana difficile in casa Bari con la decisione della società di confermare il tecnico Vincenzo Vivarini nonostante i risultati pessimi, addirittura peggiorati rispetto alla precedente guida tecnica di Fabio Caserta e soprattutto nonostante le voci di un possibile ritorno sulla panchina biancorossa dell’ex tecnico Moreno Longo, ancora sotto contratto con il club pugliese. Un eventuale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
