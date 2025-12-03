Si recupera il decimo turno di Serie B con la sfida che vede la Juve Stabia di Abate pronta a saggiare la forma del Bari di Vivarini. Le vespe vengono da una prova di carattere contro il Monza, dove hanno raggiunto il pareggio nel finale fermando la capolista del torneo. Un pareggio che vale quanto una vittoria in un momento complicato e riscatta in parte il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Juve Stabia-Bari (giovedì 04 dicembre 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Le vespe ad infierire sul momento delicato dei galletti?