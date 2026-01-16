Bankitalia e Inps assumono Doppio concorso pubblico anche al Comune di Empoli

Bankitalia e Inps aprono le procedure di concorso pubblico, con scadenze ravvicinate e posti disponibili anche in Toscana presso il Comune di Empoli. Si tratta di opportunità di assunzione a tempo indeterminato, rivolte a candidati interessati a lavorare in enti di rilievo nel settore pubblico e finanziario. Le selezioni rappresentano occasioni importanti per chi cerca stabilità e possibilità di crescita professionale nel sistema pubblico italiano.

Scadenze ravvicinate e posti anche in Toscana per due concorsi pubblici di primo piano, che offrono assunzioni a tempo indeterminato in enti centrali del sistema pubblico e finanziario. Il primo riguarda la Banca d'Italia, che ha pubblicato il bando del concorso 2026 per 160 nuove assunzioni complessive, rivolte sia a laureati sia a diplomati. Le selezioni coprono diversi profili professionali, dagli esperti in discipline economiche, destinati ad attività di vigilanza bancaria, analisi economico-finanziaria, tutela della clientela e antiriciclaggio, agli assistenti con laurea triennale, fino ai vice assistenti con diploma, impegnati in mansioni operative, amministrative e di contatto con il pubblico.

