Abbattimento dei lecci nel parco della Reggia Aveta dice no | Progetto illogico va fermato

Aveta si oppone al progetto di abbattimento di 750 lecci secolari nel parco della Reggia di Caserta, definendolo privo di senso e dannoso per il patrimonio naturale. La posizione è chiara: l’intervento dovrebbe essere sospeso per valutare alternative più sostenibili e rispettose del patrimonio storico e ambientale. La vicenda solleva importanti questioni sulla tutela del paesaggio e sulla gestione delle aree storiche.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il progetto di abbattimento di 750 lecci secolari nel parco della Reggia di Caserta è illogico e deve essere fermato”. Lo afferma il neo consigliere regionale Raffaele Aveta, eletto nella lista del Movimento 5 Stelle, aderendo alla petizione promossa da associazioni come la Lipu e il Gruppo d’intervento giuridico Grig, che hanno anche organizzato una manifestazione per il 4 gennaio in piazza Carlo III. “ Il parco del palazzo vanvitelliano – spiega Aveta – è patrimonio non solo della città di Caserta, ma dell’Italia e del mondo, tanto da essere protetto dall’Unesco. Secondo alcune perizie indipendenti, meno del 10% dei lecci in questione sarebbe irrimediabilmente compromesso, mentre la direzione della Reggia sostiene che essi siano almeno l’85%, prevedendo quindi un intervento drastico e irreversibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Abbattimento dei lecci nel parco della Reggia, Aveta dice no: “Progetto illogico, va fermato” Leggi anche: No all'abbattimento dei lecci secolari alla Reggia, Aveta: "Sospensione immediata del progetto" Leggi anche: Abbattimento dei lecci alla Reggia, Crovella e Apperti: "Fermiamolo" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. REGGIA La rete ambientalista, all'offensiva contro l'abbattimento dei lecci della via d'Acqua, indice una manifestazione cittadina il 4 gennaio in piazza Carlo di Borbone. REGGIA La rete ambientalista, all’offensiva contro l’abbattimento dei lecci della via d’Acqua, indice una manifestazione cittadina il 4 gennaio in piazza Carlo di Borbone - Caserta (pm) – La faccenda del temuto abbattimento dei circa 750 lecci secolari del parco della Reggia non va in vacanza ed anzi suscita ennesime iniziative da parte di quanti si oppongono alla ipotes ... casertace.net

Dopo l'abbattimento dei lecci la protesta del Pd a San Salvo. Leggi qui https://www.sansalvo.net/notizie/attualita/53681/dopo-labbattimento-dei-lecci-la-protesta-del-pd-a-san-salvo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.