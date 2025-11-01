Autostrada A4 chiusure previste ai caselli di Dalmine e Capriate
Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, saranno adottati provvedimenti di chiusura alle stazioni di Capriate e Dalmine nel tratto bergamasco. La stazione di Capriate sarà chiusa dalle 21:00 di martedì 4 alle 5:00 di mercoledì 5 novembre, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia. Sempre in questa notte sarà chiusa anche la stazione di Rovato in entrata in entrambe le direzioni. Nelle due notti di mercoledì 5 e giovedì 6 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà invece chiusa la stazione di Dalmine, in entrata e in uscita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
