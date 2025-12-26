Lo strano incidente a Cesano Boscone | auto sfonda la recinzione della stazione e finisce a un passo dai binari

Cesano Boscone (Milano), 26 dicembre 2025 – Un pomeriggio di Natale decisamente alternativo, quello vissuto da un 42enne di Cesano Boscone e dal figlio minorenne. I due, nel primo pomeriggio, intorno alle 14, erano a bordo della loro auto, nel parcheggio della stazione ferroviaria di Cesano, quando per cause da chiarire ma è probabile una manovra sbagliata, la vettura in retromarcia è finita direttamente dentro la stazione. Più precisamente, sulla banchina dello scalo, in bilico verso i binari. L’immagine ha fatto il giro del web. La ricostruzione dell’incidente. Ma partiamo dall’inizio. La telefonata con la richiesta di intervento è scattata intorno alle 14 e sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

