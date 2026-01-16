Auto sfonda la recinzione e atterra su un altro veicolo

Una donna di 57 anni ha perso il controllo della propria auto, sfondando una recinzione e atterrando su un altro veicolo. L’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, si è risolto con un grande spavento. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, e le autorità stanno ancora accertando le cause dell’accaduto.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.