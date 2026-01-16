Auto sfonda la recinzione e atterra su un altro veicolo

Da today.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 57 anni ha perso il controllo della propria auto, sfondando una recinzione e atterrando su un altro veicolo. L’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, si è risolto con un grande spavento. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, e le autorità stanno ancora accertando le cause dell’accaduto.

Poteva finire molto male, ma per fortuna c'è stato solo tanto spavento. Una donna di 57 anni è finita con la propria auto sopra un altro veicolo dopo aver sfondato una recinzione. L'incidenteL'episodio è avvenuto intorno alle 14 del 15 gennaio in viale della Bornata, a Brescia. I soccorsi sono. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

